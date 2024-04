Klaviermusik zu vier Händen Und dann zu zweit alleine sein

An zwei Klavieren entstehen diese Probleme nicht, an einem schon. Platz ist dann nicht, und Klaustrophobiker sollten das gar nicht erst versuchen. Die Schultern, die Arme, die Rippen, die Lenden, die Knie – alles in fortwährender Berührung. Manchmal greifen auch zehn fremde Finger ins eigene Terrain. Manchmal sieht das schön und harmonisch aus, manchmal gleicht es einem handfesten Nachbarschaftsstreit.