Neue Chor-CD des Ensemble Altera Wenn Engel singen

Es sei Gottes gütige Vorsehung („god’s merciful providence“) gewesen, dachte Roger Williams, dass er hier im Jahr 1636 eine neue Stadt und eine neue Gemeinde gründen durfte. Er nannte sie Providence. Im nahen Boston hatte sich der aus England ausgewanderte Priester unwohl gefühlt. Der Staat redete ihm dauernd rein. So ging das nicht. Die Kirche müsse unabhängig sein und ihren Kopf in die Luft halten dürfen. In Providence, etwas weiter südlich an der Ostküste Richtung New York gelegen, atmete Williams auf. Die Stadt machte er zum Zentrum des neuen Staates Rhode Island. Fast war Williams mehr Politiker als Theologe.