Neue CD der Saxofonistin Asya Fateyeva So singt die moderne Frau Troubadour

Gustav Bumcke – das klingt so unverwechselbar nach Berlin, dass man seinen Dialekt schon im Ohr hat, bevor er auch nur ein Wort gesprochen hat. Dabei äußerte er sich am liebsten außersprachlich, nämlich über Musik. Bumcke (1876–1963) war einer der ersten deutschen Saxofonisten, der seine Instrumente jenseits des Jazz einsetzte. Eigentlich war er – als Schüler von Bruch und Humperdinck – Theaterkapellmeister gewesen, doch als er eines Tages den Sohn von Adolphe Sax kennenlernte, war es um ihn geschehen. Er verliebte sich in acht Instrumente aus der Werkstatt des Erfindervaters, kaufte sie und widmete sich in Berlin fortan seiner neuen Familie.