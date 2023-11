Wer entspannt-aufgeweckten Jazz und streng sortierte Sinfonik in einem Konzert und dazu gleichzeitig erleben möchte, hat dazu am Samstag, 25. November, 20 Uhr, in der Düsseldorfer Tonhalle Gelegenheit. Dann werden zwei beispielhafte neue CDs in konzertanter Ableitung geboten – mit zwei prominenten Solisten, bewährten Sidemen und den Düsseldorfer Symphonikern unter Gordon Hamilton. Während eine der beiden Alben längst vorliegt, nämlich Philipp van Enderts „Moon Balloon“, weiß man nun auch, was einen in der anderen Konzerthälfte erwartet. Es handelt sich um „All My Life“ von Mathias Haus, dem großartigen Düsseldorfer Vibrafonisten.