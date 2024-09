Mozarts „Requiem“ in der Andreaskirche Furcht und Furor

Es gibt Filmszenen, die man nicht vergisst. Etwa den Beginn von Milos Formans Meisterwerk „Amadeus“, das die Legenden um die Entstehung von Mozarts letztem Werk in großartige Bilder übersetzt: der maskierte Bote eines anonymen Auftraggebers an der Tür, der kränkelnde Meister, der am Ende seiner Kräfte ein Stück zu komponieren beginnt, das zu seiner eigenen Totenmesse wird. Bei Forman hören wir zur düsteren Szenerie das grandiose „Confutatis“ aus dem „Requiem“, das Mozart noch zu etwa zwei Dritteln vollenden konnte, ehe er 1791 mit nur 35 Jahren starb.