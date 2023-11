„Momo“-Aufführung in Bonn Ende gut, alles gut

So geschehen soeben im Jungen Theater Bonn, wohin mich eine familiäre Kollektiventscheidung beordert hatte: zu einer Aufführung von Michael Endes „Momo“. Ich stellte mich auf ein mühsames pädagogisches Manöver mit liebenswürdigen Laien ein, aber es war ein reifer Abend, an dem Profis und Amateure von einer Idee beseelt schienen: uns im Saal die Zeit des Hörens und Schauens so spannend und doch so Ende-genau wie möglich zu gestalten. Das gelang großartig.