Menschenrechtskonzert in der Tonhalle Musik in Bedrängnis

Einen sympathischen Fehlstart leistete sich Adam Fischer, als es zum musikalischen Teil der Verleihung des Menschenrechtspreises an Sergej Lukaschewski kam: Er stürmte aufs Podest und hieb dramatische Auftaktschläge in die Luft. Das Orchester aber antwortete mit einem schummrigen Adagio-Einsatz in D-Dur, denn es hatte Mozarts „Ave verum corpus“ auf den Pulten liegen. Fischer aber dirigierte die furiosen d-Moll-Akkorde von Haydns „Nelsonmesse“, die aber erst an zweiter Stelle im Programm vorgesehen war. Ein kurzer Schreckmoment, dann Erheiterung, Abbruch – und Neustart mit Mozart.