Gastkonzert in der Tonhalle Blitzblanke Erlösungen

Musik des 21. Jahrhunderts verband sich harmonisch mit romantischen Klängen von Johannes Brahms beim Konzert des Luzerner Sinfonieorchesters unter der Leitung von Michael Sanderling in der Tonhalle. Dass zeitgenössische Musik oft keinen drastischen Kontrast zu traditionellen Werken mehr bildet, liegt am romantischen Trend in der gegenwärtigen Komponisten-Szene. Dafür lieferte nun ein Orchesterwerk des Schweizers Andrea Lorenzo Scartazzini (geboren 1971) ein Beispiel.