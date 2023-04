Lesung von Katharina Hacker Insekten sind noch da, wenn wir es vergeigt haben

Katharina Hacker (56) stammt aus Frankfurt am Main, lebt heute in Berlin und richtete sich an ihrem Zweitwohnsitz in Brandenburg ein kleines Tier-Paradies ein. Sie weiß also, wovon sie dichtet – auch deshalb, weil sie einst mit ihren Eltern viel Zeit auf dem Land verbrachte. Aus solchen Beobachtungen fließen gedrechselte, bibliophil umkleidete Verse wie jene über einen Hasen, der quer über ein Feld läuft, statt an den Rändern Deckung zu suchen.