Lesung mit Michael Lentz Lautpoesie und nostalgischer Muff

Im Gespräch mit Philipp Holstein bestätigte der am Leipziger Literaturinstitut lehrende Autor die Vermutung, sein Schreiben sei eine Art Fotorealismus: „Wahrnehmung ist für mich eine Handlung.“ Und er stellte Überlegungen an über die Frage, ob man einem Kunstwerk die gleiche Zeit widmen sollte, wie dieses zu seiner Entstehung benötigt hat. Ein Glanzstück dieser These war die im Heine-Haus gelesene Passage von dem Besuch eines seit Jahrzehnten verlassenen Hauses. Hiervon ein Foto zu machen, was ist das, fragt sich der Ich-Erzähler: mit der Vergangenheit abrechnende Autotherapie oder geknipster Nostalgie-Muff?