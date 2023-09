Lesung mit Maria Stepanova Russland im geistigen Winter

Die 1972 in Moskau geborene Maria Stepanova gilt als die international erfolgreichste russische Dichterin der Gegenwart. Ihr Ruhm gründet sich nicht nur auf ihre Lyrik, sondern ebenso auf Essays und darauf, dass sie ihre Stimme gegen den Krieg in der Ukraine bereits öffentlich erhob, als sie noch in ihrer Heimat lebte. Von dort ging sie ins Exil ans Wissenschaftskolleg zu Berlin. Heute hat sie ihren Wohnsitz, wiederum dank eines Stipendiums, in Paris. Im Düsseldorfer Heine-Haus stellte sie jetzt im Gespräch mit dem Lyriker Durs Grünbein ihr neues, bei Suhrkamp erschienenes Buch "Winterpoem 20/21" vor (119 Seiten, 22 Euro, als eBook 18,99 Euro).