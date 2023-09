Lesung mit Anne Eekhout Frankensteins Mutter

Drei Monate lang standen beim 24. „Literarischen Sommer“ deutsche und niederländische Autoren im Mittelpunkt mit Lesungen in NRW und Holland. Düsseldorf war mit vier Terminen dabei. Am 17. August hätte Anne Eekhout zu Gast in der Zentralbibliothek sein sollen. Den ausgefallenen Besuch holte die Niederländerin nun nach. Im Gepäck hatte die Autorin ihre Romanbiografie über Mary Shelley, der Verfasserin von „Frankenstein“. Es ist ihr viertes Buch, das in 13 Ländern erschienen ist und erstmals auch ins Deutsche übersetzt wurde. Schlicht „Mary“ hat sie das über 400 Seiten starke Werk genannt, das einen neuen femininen Blick auf Shelleys Leben wirft.