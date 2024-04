Janáceks Oper „Jenufa“ in Duisburg Großes Drama in einer kleinen Welt

Es gibt keinen Moment an diesem Abend, an dem man abschalten kann, keinen Augenblick, in dem die Geschichte nicht mitreißt, die immer weiterdrängt über bis zum erlösenden Finale, das Jenufa, die bis an die Grenze des Erträglichen leiden muss, eine Zukunft verspricht mit einem Mann, der sie liebt. Nach dem furiosen Ende des ersten Akts, an dem dieser Mann sie aus Verzweiflung, Zorn und Eifersucht mit einem Messer verletzt, hört man die berühmte Stecknadel fallen, so still ist es im Theater. Es ist die Kombination aus außergewöhnlich origineller und schöner Musik, einer hoch verdichteten Inszenierung und großartigen Sängerinnen und Sängern, die mitreißt.