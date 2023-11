Jazzkonzert im Goethe-Museum Am Rand der Klippe

Zu wirklich gutem Jazz gehören gezielte Stil-Brüche und Momente der Irritation. So erklärt sich, dass sich ausgerechnet im Goethe-Museum seit 2015 eine feine Jazz-Reihe etabliert hat. Denn der Saal des Rokoko-Schlösschens, dem Helmut Hentrich in den 1950er Jahren sein heutiges Gesicht gab, mutet mit seinen Glasvitrinen doch etwas betulich an. Was die Größen des Jazz eher zu inspirieren scheint – wie den finnischen Jazz-Pianisten Iiro Rantala.