Kammermusik mit Bläsern in der Tonhalle Die Kunst der Verschmelzung

Man kann Wolfgang Amadeus Mozart nicht nachsagen, dass er übermäßig bescheiden gewesen sei. Über sein 1784 entstandenes Quintett für Oboe, Klarinette, Horn, Fagott und Klavier schrieb er dem Vater, dass er das Stück „für das Beste halte, was ich noch in meinem Leben geschrieben habe“ – es war mit gerade 28 Jahren sein 452. Werk. Das Quintett ist ein fantastisches Stück, das wie seine Streichquintette zum Persönlichsten und Schönsten gehört, das Mozart geschrieben hat. Was auch daran lag, dass er großartige Bläser zur Hand hatte, unter anderem Anton Stadler, den besten Klarinettisten seiner Zeit.