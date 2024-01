Konzert mit dem Comedian in der Tonhalle Die geheime Leidenschaft des Wigald Boning

Flink und sachlich bewegte sich Wigald Boning aufs Podium der voll besetzten Tonhalle und fing auch schon gleich an zu reden. Denn er war der Moderator des Abends „Wigald Boning geht ins Konzert“. Der mehrfache Grimme-Preisträger wirkte in seiner waldgrünen Weste und den britischen Karo-Socken nicht wie ein Pointen-Promi, sondern mehr wie ein Klassenlehrer, der mal eben eine Ansage macht, wo es gleich so langgehen soll – angenehm uneitel und kurzweilig zugleich.