Konzert mit Blechschaden in der Tonhalle Wilder Ritt durch die Musikgeschichte

Wer diesen Schaden hat, braucht für den Spaß nicht zu sorgen: Wortspiele gäbe es einige, wenn ein Ensemble aus hochqualifizierten Blechbläsern seit fast 40 Jahren als „Blechschaden“ international für Furore sorgt. Warum die Kombo der Münchner Philharmoniker zum Kultensemble und zum bayerischem Exportschlager geworden ist, zeigte sie jetzt in der leider spärlich besetzten Tonhalle: Was Blechschaden-Gründer und Dirigent Bob Ross mit seinen fünf Top-Trompetern, zwei Posaunisten, Tuba, Horn und Schlagzeug fast zwei Stunden lang zelebrierte, war nicht von dieser Klassik-Welt – und löste die Grenzen zwischen E- und U-Musik buchstäblich in Luft auf. Etwa bei Maurice Ravels „Bolero“ in „schottischer Fassung“, der sich nach wenigen Takten in den Frank Sinatra-Klassiker „I Did It My Way“ verwandelt – großartig.