Konzert im Zakk Ein Glück, dass der Abend irgendwann fluffiger wird

So nah und authentisch in seiner Profession erleben kann man Vom Richtie, den Schlagzeuger der Toten Hosen, nur selten. Denn: Die Halle des Zakk ist am Samstagabend beim Konzert seines zweiten musikalischen Projekts, der Punkrockband Cryssis, mit etwa 350 Besuchern nicht ganz so voll wie gewöhnlich. Schlechter wird der Auftritt der Formation um den Hosen-Drummer, der schon seit 2009 mit Sänger und Gitarrist Dick Yorck, dem Gitarristen Trip Tom und dem Bassisten Thomas Schneider temporär durch die Republik tourt und sogar schon als Vorband der Berliner Punk-Legenden Die Ärzte auf der Bühne stand, dadurch nicht. Im Gegenteil.