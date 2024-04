Klavierabend mit Grigory Sokolov in der Tonhalle Lauter Jubel für leise Kunst

Grigory Sokolov ist ein stiller Star am Klavier. Sein Auftreten wirkt bescheiden, doch den Konzertflügel und die Musik für ihn bringt er ganz groß raus. Seine Virtuosität hat der 1950 in Leningrad geborene Künstler schon oft unter Beweis gestellt, aber an seinem jüngsten Abend in der Heinersdorff-Reihe „Piano Solo“ begeisterte er das Tonhallen-Publikum mit Werken, die ohne rasante Tongirlanden, Akkord-Kaskaden und Doppelgriff-Reihungen auftrumpfen: mit Bach, Chopin-Mazurken und Robert Schumanns „Waldszenen“ op. 82.