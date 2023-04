Klavierabend Grigory Sokolov in der Tonhalle Marmor wird lebendig

So kennt man das von Grigory Sokolov: Statt ins Publikum blickt der Pianist in sich hinein. Er hat ein unsichtbares Visier heruntergelassen, eine Maske aus eiserner Konzentration. Im Heinersdorff-Konzert in der Tonhalle spielt er, wie üblich, bei schummriger Beleuchtung – weil Helligkeit dem Sehen dient, aber nicht dem Hören.