Karnevalskonzert in der Tonhalle Möge das Blech mit uns sein!

Nur ein paar Meter von der längsten Theke der Welt nach einem Gläschen Alt suchen, geht’s noch? Zumindest nicht gedankenschwer – oder bierernst – sollte die Suche sein, das hatten sich die Brassengers vorgenommen. Das blecherne Dutzend der Düsseldorfer Symphoniker wollte in der Tonhalle zwei Stunden lang so tun, als ob der begehrte braune Gerstensaft nur in einer anderen Welt zu finden sei. Im Universum beispielsweise, oder in einer Zauberschule. Oder, hier waren die Musiker besonders hoffnungsvoll, im Kinokosmos. Also nahm die famose Bläsergruppe ihre auf Party gebürsteten Gäste in der krachend vollen Tonhalle mit auf ihr diesjähriges Karnevalskonzert.