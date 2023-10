Alexej Gerassimez, gebürtiger Essener, ist der neue Artist in Residence, also der neue gute Haus- und Musikgeist der Tonhalle. Für seinen Konzert-Einstand brachte der Perkussionist seinen Bruder Nicolai Gerassimez (Klavier) und drei Schlagzeug-Kollegen mit. Das Quintett zeigte der durchaus zahlreich erschienenen Hörerschaft in Konzertsaal, dass Perkussions­instrumente nicht nur Rhythmen klopfen, sondern auch geradezu singen können.