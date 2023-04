Bachs „Johannes-Passion“ in der Düsseldorfer Matthäikirche Aus dem Geist der Dringlichkeit

Bachs „Johannes-Passion“ ist spannend wie ein Krimi, denn sie erzählt die Passionsgeschichte quasi in Echtzeit, die sparsam gesetzten kontemplativen Ruhepunkte der Arien und Choräle einmal ausgenommen. Hört man dieses in seiner dramatischen Dichte von Bach selbst nie wieder erreichte Meisterwerk aber an einem Karfreitag, stellt sich noch ein besonderer Effekt ein, egal wie oft man diese Passion schon live oder von der Konserve gehört hat: Man glaubt, wirklich dabei zu sein bei jener fatalen Gerichtsverhandlung, schaudert über die vulgäre Brutalität der aufgehetzten Menge und bangt um jedes Wort des wankelmütigen Pilatus. Gerade so, als könnte diese Geschichte noch ganz anders ausgehen.