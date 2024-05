Jazz-Operette „Märchen im Grand Hotel“ in Duisburg Slapstick mit Tiefgang

Vorhang auf, meine Damen und Herren, für ein ganz neues Sujet: die Jazz-Operette! Sie war schwer angesagt, seit Emmerich Kálmáns „Herzogin von Chicago“ 1928 das Theater an der Wien aufgemischt und einen beispiellosen Erfolg errungen hatte. Natürlich war es kein lupenreiner Jazz, sondern eine Melange, eine Art Hybrid-Revue, in der Foxtrott und Blues, Tanzmusik und Schlager, Walzer und Arie einträchtig, aber pointiert nebeneinander wohnten. In rascher Folge kamen weitere Werke aufs Parkett – Amerika schien plötzlich so nah, wenigstens musikalisch.