Konzert in der Kölner Arena James Blunt und der Pakt mit der Gänsehaut

Als etwa eine Viertelstunde vor Beginn des Auftritts von James Hillier Blount alias James Blunt in der Kölner Lanxess-Arena das Lied „You Don’t Mess Around With Jim“ von Jim Croce aus den Lautsprechern ertönt, wippen die allermeisten Besucher in ehrlicher Vorfreude mit ihren Beinen. Die wenigsten allerdings der etwa 10.000 Zuschauer ahnen zu diesem Zeitpunkt, dass es gut gewesen sein würde, diesen Abend miterlebt zu haben. So richtig gut.