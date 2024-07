Der junge Dirigent Tarmo Peltokoski Eine sensationelle Mozart-Aufnahme

Mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen hat er die Sinfonien Nr. 35 in D-Dur („Haffner“), Nr. 40 in g-Moll und Nr. 36 in C-Dur („Linzer“) bei der Deutschen Grammophon vorgelegt. Da stimmt einfach alles, die Musik tönt schwungvoll, energetisch, tiefenentspannt in den langsamen Sätzen, aber es herrscht eine atmende Wachsamkeit für ihre dunklen Wonnen, für seine Lichtwechsel, für das Prinzip, dass Mozart in seiner Musik mehrere Start- und Landebahnen parallel betreibt. Immer passiert da etwas, aber nichts geht schief. Der Lotse Tarmo Peltokoski steuert den Betrieb traumwandlerisch, und das Orchester zeigt, dass es in allen Punkten wunderbar ist. Man hört da Details, die so sensationell ausgeformt sind, dass man fast sprachlos ist.