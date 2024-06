Uraufführung im Kleinen Haus Im Hexenkessel der Emotionen

Was für ein Sommer zwischen Berlin, Chicago und Jerusalem! Margarita, 15 Jahre alt, hat eigentlich mehr als genug mit sich selbst zu tun. Erwachsen werden, so drängt ihr Körper die junge Frau. Die ganze Familie lieb haben, so ihre Psyche. Aus Berlin hat ihr Vater sie wie jeden Sommer zu den Großeltern nach Chicago geschickt. Dort aber sagt man ihr, sie müsse unbedingt ihre Mutter in Israel besuchen. Eine Mutter, die sich bisher kaum um ihr Kind gekümmert hat.