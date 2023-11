Gedenkkonzert in der Essener Philharmonie Klangvolles Requiem für Intendant Ohnesorg

Es sollte sein höchstpersönlicher Zieleinlauf sein, olympisches Spektakel und privater Triumph in einem, sämtliche Potenziale versammelten sich für diesen Moment – und alle Stars hatten zugesagt, zu Franz Xaver Ohnesorgs Abschied vom Klavierfestival Ruhr einen kleinen Beitrag zu leisen. 28 Jahre war er der Intendant, der Zampano und Strippenzieher, der Saitenstimmer und Musendiener des größten Pianomarathons der Welt gewesen, er hatte die Stars gehätschelt und das Publikum umworben, ohne Ruhe hatte er für die öffentlichen und die privaten Momente gelebt, in denen Musik Menschen tröstet, beflügelt, versöhnt und erhebt. Und nach diesem letzten Konzert in der Essener Philharmonie hätte er sagen können: Alle sind gekommen, es war wunderbar, nun kann ich gehen und mein Werk in jüngere Hände legen.