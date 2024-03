Film „One Life“ mit Anthony Hopkins Wie ein Mann Hunderte Kinder vor dem Holocaust rettete

Acht Kindertransporte hat Nicholas Winton 1938/39 organisiert und damit 669 Kindern vornehmlich jüdischer Herkunft vor dem Holocaust gerettet. In seinem Film „One Life“ setzt James Hawes dem humanistischen Aktivisten ein filmisches Denkmal, der als „britischer Schindler“ in die Geschichte eingegangen ist. Das Besondere an der Story ist, dass sie erst im Jahr 1988 in der BBC-Fernsehshow „That‘s Life“ ans Licht kam. Und auch davon erzählt „One Life“ in einem zweiten Erzählstrang. Hier spielt Anthony Hopkins den 78-jährigen Winton, der in seinem Schreibtisch immer noch ein Album mit Listen und Fotos der Kinder verwahrt, die für die Transporte eingeplant waren. Über tausend sollten es sein, aber als am 1. September 1939 mit dem Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg begann, wurde der neunte Transport von den deutschen Besatzern aufgehalten. Die Bilder der Kinder, die er nicht mehr retten konnte, verfolgen Winton auch im hohen Alter noch.