Film „Das fliegende Klassenzimmer“ Heiteres Lernen auf beiden Seiten

Der alte Eisenbahnwagen, der einfach so im Garten steht – wer als Kind jemals Erich Kästners „Das fliegende Klassenzimmer“ gelesen hat, wird das Bild dieses verwunschenen Zufluchtsortes immer im Gedächtnis behalten. Für die Kinder im Roman wird der Waggon, von dem niemand weiß, wie er ganz ohne Gleise dahingekommen ist, zu einem geheimen Exil. Hier in diesem geschützten, freien Raum können sie die Konflikte des Schulalltags hinter sich und die eigenen Fantasien schweifen lassen. Der Besitzer des Gartens, der so anders ist als all die anderen Erwachsenen, lässt sie gewähren und genießt den frischen Wind im Eigenbrötlerdasein.