„Figaros Hochzeit“ als Open-Air-Theater Luftiges Wechselspiel der Begehrlichkeiten

Am Abend, bevor Umweltschutzaktivistin Luisa Neubauer im Schauspielhaus Düsseldorf ihre Rede halten wird, geht es auf dem Gustaf-Gründgens-Platz am Rande auch ums Klima. Allerdings ist die Stimmung ausgelassen, das Thema eingeflochten in eine 240 Jahre alte Komödie, die aus der Zeit der Aufklärung stammt. Geht nicht? Doch, geht sehr gut, denn Regisseur Andreas Kriegenburg, der für die Open-Air-Premiere die Verantwortung trägt, ist ein Meister des Slapstick. Jener Kunst also, die es versteht, Konflikte mit viel Trara zu illustrieren, unmissverständlich und ohne jede Psychologie. Da wird über Klimakleber gewitzelt – und gleichzeitig sind alle genervt, weil die Klimaanlage heizt statt zu kühlen.