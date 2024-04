Fesselndes Fluchtdrama „Ich Capitano“ Odyssee nach Europa

Garrone hat die Erzählungen verschiedener Geflüchteter in sein Drehbuch einfließen lassen. Aber dessen Kern beruht auf der Geschichte eines 15-Jährigen, der ein überfülltes Boot von Libyen nach Sizilien lenkte, ohne dass einer seiner Passagiere ums Leben kam. Der junge Seydou Sarr, der hier sein Filmdebüt gibt und in Venedig als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde, spielt die seelische Entwicklung dieses Capitanos auf tief berührende Weise aus. In all seiner jugendlichen Euphorie und Zerbrechlichkeit nimmt er das Publikum mit auf eine Reise, die in die Abgründe menschlicher Unbarmherzigkeit und wieder heraus führt. Dabei gelingt es Garrone gerade durch die unbedingte Nähe zu seinem Protagonisten eine emotionale Balance, die weder beschönigt noch in die Elendspornografie führt.