Kammermusik vom Feinsten Entzückendes Septett von Franz Berwald

Klassik Sie wollten ihn nicht. Er galt als abweisend und hochmütig, seine Kompositionen wirkten zu kühn, außerdem schien sich der Mann in Deutschland wohler zu fühlen als in seiner schwedischen Heimat. Und dann diese Arroganz, als Nicht-Mediziner ein orthopädisches Institut in Berlin zu gründen! Dass er gleich anschließend in Wien vier großartige Sinfonien komponierte, ging an Schweden spurlos vorbei.