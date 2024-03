Maurice Duruflés betörendes „Requiem“ Am Ende ins Paradies

Nun gibt es das Werk in einer famosen Neueinspielung aus einer anderen Pariser Kirche, nämlich St. Eustache. Dort steht eine gewaltige, 101 Register aufbietende Orgel der niederländischen Firma Van Den Heuvel. Nun, es muss nicht immer Cavaillé-Coll sein. Dieses Instrument stellt Harrison Cole hier als Lieferantin schwelgerischer, furchteinflößender, schwebender, engelhafter Töne in Dienst; sie ist samtenes Bett und Aufputschmittel in einem. Den Chorpart betreut der Choir of Trinitiy College Cambridge, junge, geschulte, hochmusikalische Leute, denen keine Höhe zu hoch, kein Forte zu anstrengend ist. Vor allem lassen sie sich wie Verschworene vom durchgehend gregorianischen Duktus des Werks forttragen. Das „In paradisum“ habe ich selten so schön gehört.