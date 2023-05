„The Sum Of It All“ bei Disney+ Ed Sheeran schüttet sein Herz aus

Die Bilder sind so schnell geschnitten, dass die Augen tränen, und nach 16 Minuten ist man ganz besoffen vom Glück, denn bis dahin wird auch noch die Liebesgeschichte mit seiner Frau Cherry Seaborn ausgerollt: Sie fanden einander schon in der Schule toll, knutschen aber nur, Cherry ging dann nach New York, Ed alleine in die englische Hauptstadt, und weil sie beide irgendwie heimatlos waren, kamen sie wieder zueinander: „Well, I found a girl, beautiful and sweet“, heißt es in „Perfect“, jenen Song, den Sheeran als seinen besten bezeichnet. In einer mit wackliger Handkamera gefilmten Szene singt er für Cherrys Babybauch.