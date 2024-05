„Die Unverheiratete“ am Düsseldorfer Schauspielhaus Dicht am Wahnsinn

Im Programmheft erklärt Autor Palmetshofer, was er damit ausdrücken will: das „schmerzliche Fehlen von Zuneigung zwischen Mutter und Tochter" und „das Gegenbild zur Mutter als Fürsorgende, Liebende oder gar als beste Freundin der Tochter". Im Übrigen, so fügt er an, gipfele die „Orestie" des Aischylos mit ihrem Elektra-Bezug in einer Gerichtsverhandlung, „an deren Schwelle eine frühe demokratische Ordnung errichtet wird, an der Schwelle von Kriegs- und Nachkriegsordnung".