Berliner Philharmoniker spielen Werke von Unsuk Chin Von dieser Musik wäre Odysseus begeistert

Damit steht sie bei ihren Arbeiten gottlob allein, denn die meisten Werke der 1961 in Seoul geborenen Künstlerin sind individuell, verfeinert, spannend – viele sind beglückend. Sie schreibt in allen Fächern, sogar Opern. „Alice in Wonderland“, 2007 in München uraufgeführt, ist zweifellos ein Meilenstein der jüngeren Operngeschichte. Und nun haben ihr ausgerechnet die Berliner Philharmoniker das schönste Geschenk gemacht, das ein Orchester einer Komponistin nur machen kann: Sie haben ihr eine prachtvolle sinfonische CD-Edition gewidmet.