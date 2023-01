Wagner konzertant in der Tonhalle Die volle Dröhnung

Manche Leute zahlen für Wagners „Tristan“ in Bayreuth ein Vermögen. Warum? Erstens gibt es dieses legale musikalische Betäubungsmittel an einem weltberühmten Ort. Zweitens dröhnen Wagners Drogen in Bayreuth besonders stark, weil es im Festspielhaus oft so heiß ist. Die schwersten Inhaltsstoffe setzt der zweite Akt frei, wenn Wagner die bewusstseinserweiternde Liebe feiert. Zwischen Koma, Wolllust und Ekstase blühen seltsame Sätze: „Wen du umfangen, wem du gelacht, wie wär‘ ohne Bangen aus dir er je erwacht?“