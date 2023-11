Neue CD des Schwedischen Rundfunkchors Das Klangwunder aus Stockholm

Beim Schwedischen Rundfunkchor, der 1925 gegründet wurde, aus je 16 Frauen und Männern besteht und in der Branche singulären Ruf besitzt, fällt einem ebenfalls Ariel ein. Gemeint ist der Luftgeist, dem der Komponist Frank Martin in seiner Shakespeare-Oper „Der Sturm“ die fünf „Ariel-Chöre“ gewidmet hat. Dieses Chorwerk ist nur Ausgewählten zugänglich, und wie immer, wenn Radiokören (so der schwedische Name des Chores) auftritt, pflückt er selbst unerreichbar scheinende Töne mit größter Leichtigkeit aus der Luft – ohne Leiter. Der Klang des Chorwunders aus Stockholm schwingt sofort ein, wie herbeigezaubert. Dass der über Schweden hinaus ikonisch verehrte frühere Chefdirigent Eric Ericson seinen Chor zwischen 1952 und 1982 nach elitären Vorstellungen geformt hat, spürt man noch heute; Ericsons Erbe wird gepflegt wie das Allerheiligste.