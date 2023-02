„Dance Me!“ im FFT Erfrischender Schlagabtausch der Generationen

Wer schon einmal eine ganz persönliche Playlist zusammengestellt hat, der weiß, dass Lebensphasen immer auch von bestimmten Bands und Songs geprägt sind. Mit dieser Grundidee spielte das Tanzkollektiv She She Pop nun im FFT. „Dance me!“ hatten sie ihre aktuelle Produktion betitelt, in der Jung gegen Alt in einen Wettstreit trat. Dabei ließen sie zwei Generationen ihre Konflikte austanzen. Das „Battle“ fand auf einer Fläche statt, die an einen Boxring erinnerte.