Christian Josts wunderbare neue CD „Pieces of a dream“ In mehreren Welten gleichzeitig

Gelegentlich fallen einem Rezensionsexemplare in die Hände, die man nie zur Rezension bestellt hat. Irgendjemand im Verlag tütet sie ein, verschickt sie, die Post stellt sie zu. Und dann liegt die CD auf meinem Tisch, sie will mir etwas sagen, aber will ich auch zuhören? Es wird ja so unfassbar viel aufgenommen, mitgeschnitten, konserviert, doch gibt es auch genügend Kunden? Wahrscheinlich ist es so, dass die großen fetten Alben (etwa „Jonas Kaufmann singt Weihnachtliches“) für ein Riesenpublikum gedacht sind, manche CD mit den Klaviertrios von Leopold Kozeluch jedoch eine Abnehmerschaft im höchstens einstelligen Bereich findet.