Russische Klaviermusik Das Vermächtnis des Peter Tschaikowski

Diesen Zyklus setzen kaum Pianisten aufs Programm. Allerdings gibt es nun endlich eine Referenzaufnahme. Evgenia Rubinova, 1977 in Taschkent geboren und seit vielen Jahren in Deutschland lebend, hat sie beim Label Genuin herausgebracht. Und was soll man sagen: Die Platte ist ein Gedicht. Makellos in der Brillanz, liebevoll in den Details, mit großem Atem, reifer Noblesse. Rubinova hat nicht grundlos bei wichtigen Wettbewerben (Leeds, Terni) auf dem Siegertreppchen gestanden. Auch frühere Platten von ihr (mit Prokofieff oder Beethovens „Hammerklaviersonate“) kündeten von ihrer fulminanten Kompetenz. In Tschaikowskis Vermächtnis zeigt sie erneut, was sie kann – es ist sehr, sehr viel.