Fabelhafte CD mit neuer Musik Im Flötenwunderland

Die Flötistin Evelin Degen, 1966 in Hilden geboren, studierte an der Folkwang-Hochschule in Essen Flöte bei André Sebald und Matthias Rütters. Sie ist seit 1997 Dozentin für Flöte an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf. 2011 wurde sie zur Professorin ernannt. Seit vielen Jahren gilt sie als überaus kompetente Interpretin moderner Flötenmusik.



Der Organist Matthias Geuting, 1962 in Varel geboren, ist Organist und Musikwissenschaftler. Er studierte an der Folkwang-Hochschule in Essen, wo Gerd Zacher zu seinen Lehrern zählte. An der Ruhr-Universität Bochum wurde er in Musikwissenschaft mit einer Arbeit über die Kammermusik von Johann Sebastian Bach promoviert. Neben seiner Konzerttätigkeit, die häufig neuer Musik gilt, lehrt er an Universitäten und Hochschulen.