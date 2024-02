Neue CD mit Musik von Franz Benda Der Geiger, an dem der König Freude hatte

Als Violinvirtuose und Komponist war Benda (1709 bis 1786) weithin bekannt. Seine Sonaten und (solistischen) Capricci standen gattungsgeschichtlich in der Mitte zwischen Johann Sebastian Bach und Niccolò Paganini. Sie versprühten Lust am Experiment und am Regelverstoß – und sie gaben der Brillanz Zucker. Wer was konnte, sollte und musste es natürlich auch zeigen.