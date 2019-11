Premiere im Staatenhaus : Eine „Carmen“ mit vielen Wunder-Momenten

Fulminanter Abend: An der Kölner Oper inszeniert Lydia Steier den Klassiker auf sensationelle Weise neu.

Das dritte Wunder ist Lydia Steiers unerhört packende Regie, die vor Ideen nur so sprüht, keinen Moment langweilt und auf Tempo und akribisch klare Personenführung setzt. In der Ouvertüre stürzt verstört ein junges Mädchen im weißen Unterkleid herein auf die leere Bühne, deren bräunlich verspritzte Kacheln an ein Schlachthaus erinnern. Ein zweites Mädchen kommt hinzu, das Alter Ego des ersten. Sie umkreisen sich, dann sieht man den blutigen, tödlich verletzten Rücken des zweiten Mädchens. Ganz eng an der Ouvertüren-Musik mit ihren Verdüsterungen inszeniert Steier eine Albtraumszene, die Carmen in ihre nahe Zukunft blicken lässt. Dann steigt Adriana Bastidas-Gamboas zierliche Carmen entschieden in einen Militär-Overall und sagt fortan der Welt – nicht nur den Männern - den blutigen Kampf an. Eine Außenseiterin, eine Partisanin des freien Willens und der freien Liebe.