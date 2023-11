Konzert in der Tonhalle Benjamin Clementine öffnet die Einmachgläser

Gleich geschieht etwas Großes. Wie ein unsichtbarer Schleier schwebt dieses Gefühl kurz vor Konzertbeginn des britischen Musikers Benjamin Sainte-Clementine durch das Rondell der Tonhalle. Dort gastierte der gebürtige Londoner im Rahmen des New Fall Festivals. Während die meisten der rund 500 Zuschauer mittlerweile ihre Plätze eingenommen haben und sich der süßliche Rauchgeruch der Nebelmaschine zwischen den Ritzen der vorderen Reihen festbeißt, fragt ein Zuschauer seinen Nachbarn „War Clementine früher nicht mal Straßenmusiker?“ Zeit zu antworten bleibt nicht, betritt doch in diesem Moment der früher obdachlos in Paris lebende Songwriter zusammen mit seinem Bassisten die Bühne. Barfuß.