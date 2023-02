Kammerkonzert in der Tonhalle Funkeln und Zirpen

Bach macht eigentlich immer Spaß. Selbst wenn es gar nicht Bach ist – und selbst, wenn man kaum was versteht. So ist das jedenfalls beim ersten Kammerkonzert der wunderbaren Geigerin Isabelle Faust in der Tonhalle, der diesjährigen Residenzkünstlerin in Düsseldorfs Klassik-Raumstation. Sie beschert ihren Fans insgesamt sechs Konzerte in dieser Spielzeit, darunter Rares wie Ligetis Horntrio am 15. März. Jetzt aber erst mal Bach.