„Johannes-Passion“ in der Andreaskirche Drängendes Leiden

Bei Aufführungen von Johann Sebastian Bachs „Johannes-Passion“ müssen mehrere Elemente gut austariert werden: der sachliche Erzählton des Tenor-Evangelisten, die Dramatik der zumeist kurzen Nummern, in denen der Chor das aufgebrachte Volk und die Hohepriester repräsentiert, sowie die meditativ-betrachtenden Solo-Arien und Choräle. All dies war in der Andreaskirche der Fall, wo der Projektchor Düsseldorf, Solisten und ein Orchester unter der Leitung von Stephan Hahn die Leidensgeschichte Jesu musikalisch nacherzählten.