Ausstellung „Tod und Teufel“ Die Schönheit des Horrors

Schöne Landschaft, denkt man zunächst. Das Gemälde „Das Gestade der Vergessenheit“ zeigt Felsen, die in einen wolkenschweren Himmel wachsen. Sie ragen aus einer enormen, zum Meer hin abflachenden Schneelandschaft auf. Eugen Bracht hat die Ansicht gemalt, sein Bild war ein Hit des späten 19. Jahrhunderts. Acht Versionen gab es davon, eine kaufte Wilhelm II., und was er bekam, war keine winterliche Naturstudie, sondern das Grauen. Das merkt allerdings nur, wer näher an die Leinwand tritt: Die im unteren Bilddrittel strahlend weiß ans Ufer getupften Felsbrocken sind Totenköpfe.