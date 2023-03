Neues Album U2 verhunzen ihre großen Hits

Das Gros des Katalogs haben sie jedoch ohne Not verhunzt. „One“ verkitschen sie, und anderswo nehmen sie meistens zu viel weg. Der Über-Hit „With Or Without You“ braucht ebenso wie „Pride (In The Name Of Love)“ den Bombast, weil es um das ganz große Gefühl geht, um Sehnsucht und Wut. U2 haben ihnen die Flügel gestutzt, jetzt können sie nicht mehr abheben und flattern bemitleidenswert am Boden herum.